Il culto per la Madonna della Lettera raccontato dai diorami storici

Il culto per la Madonna della Lettera prende vita attraverso diorami storici esposti il 28 maggio presso la Chiesa Santa Maria di Porto Salvo, in viale della Libertà. L'evento "La Tradizione della Madonna della Lettera, arte in miniatura, nell'Anno Giubilare 2025" celebra questa devozione, offrendo una straordinaria opportunità di esplorare la storia e l'importanza di questa tradizione religiosa attraverso l'arte.

Il culto per la Madonna della Lettera rivive grazie ad alcuni diorami storici in mostra il 28 maggio nella Chiesa Santa Maria di Porto Salvo di viale della Libertà. Tutto questo grazie all'evento "La Tradizione della Madonna della Lettera,arte in miniatura, nell'Anno Giubilare 2025", organizzato... 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Il culto per la Madonna della Lettera raccontato dai diorami storici

Cosa riportano altre fonti

“Chiesa Madonna della Greca. Tutela e valorizzazione”, la lettera di Legalitria APS - A scriverlo a chiare lettere è l’APS Legalitria, con il presidente Antonio Salamina, che in una lettera inviata al primo cittadino di Locorotondo, Antonio Bufano, alla Giunta ed il Consiglio Comunale, ... 🔗agorablog.it scrive

Madonna perde causa contro ex assistente: all'asta lettera amore Tupac - Ma il giudice di New York ha dato ragione a Darlene Lutz: Madonna avrebbe aspettato troppo tempo per chiedere all'ex collaboratrice la restituzione degli oggetti La lettera d’amore ricevuta dal ... 🔗Lo riporta tg24.sky.it

Madonna, all'asta lettera contro Whitney Houston e Sharon Stone - Ma l'interprete di "Basic Instict" placa immediatamente le polemiche: "Siamo amiche e ti adoro" Finirà all'asta una lettera degli anni '90 in cui Madonna esprime giudizi poco lusinghieri su ... 🔗Scrive tg24.sky.it

Di Buon Mattino (Tv2000) - Il culto mariano nel mondo