Il contributo al rifugio Cinni dell’assessorato alla tutela degli animali

L'assessorato alla tutela degli animali ha annunciato un contributo di 4.000 euro al rifugio Cinni, un sostegno fondamentale per le sue attività a favore dei gatti. L’assessore Giovanna Carlettini ha espresso la soddisfazione dell'amministrazione comunale per il lavoro svolto con passione e dedizione dalla struttura, confermando l'impegno dell'ente per il benessere degli animali.

