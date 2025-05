Il Consiglio regionale approva la legge sulle acque | Nuova disciplina per ricerca estrazione e utilizzo

Il Consiglio regionale della Puglia ha approvato all'unanimità la nuova legge "Disciplina regionale dell'utilizzo delle acque superficiali e sotterranee". Questa normativa mira a regolamentare in modo organico la ricerca, l'estrazione e l'utilizzo delle risorse idriche, garantendo una gestione sostenibile e responsabile delle acque, fondamentali per il benessere ambientale e sociale della regione.

Il Consiglio regionale della Puglia ha approvato Approvato all’unanimità, il disegno di legge “Disciplina regionale dell'utilizzo delle acque superficiali e sotterranee”, con cui si intende disciplinare in maniera organica e puntuale la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque... 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Il Consiglio regionale approva la legge sulle acque: "Nuova disciplina per ricerca, estrazione e utilizzo"

Altre fonti ne stanno dando notizia

PROTEZIONE CIVILE, RIFORMA APPROVATA ALL'UNANIMITA'; Legge sulla modifica del numero dei consiglieri regionali: parere non favorevole in Commissione; Norme aggiornate per riqualificare edifici esistenti e limitare il consumo di suolo; Il Consiglio lombardo approva la prima legge regionale sulla celiachia. 🔗Cosa riportano altre fonti

Il Consiglio regionale approva la legge sulle acque: "Nuova disciplina per ricerca, estrazione e utilizzo" - La legge approvata persegue, inoltre, l'obiettivo di portare a compimento l'attività di riordino della materia anche dal punto di vista delle modalità di gestione dei procedimenti amministrativi ... 🔗baritoday.it scrive

Consiglio regionale, approvato ddl su quotazione Borsa pmi - "L'approvazione del Disegno di Legge 67 da parte del Consiglio regionale rappresenta un passaggio strategico per la competitività del sistema economico ligure. (ANSA) ... 🔗Lo riporta ansa.it

Giunta Lombardia approva progetto di legge sul clima - La Giunta regionale della Lombardia ha approvato il progetto di legge sul clima per coordinare in maniera i diversi ambiti di programmazione territoriale e di settore con le politiche per la mitigazio ... 🔗Scrive ansa.it

Puglia - Consiglio Regionale approva legge per coprire disavanzo sanitario