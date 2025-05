Il Consiglio dell' Ue approva il rinvio delle multe | chi si è astenuto | VIDEO

Il Consiglio dell'Unione Europea ha ufficialmente approvato un emendamento che rinvia le multe per le case automobilistiche che non rispettano gli obiettivi sulle emissioni dei veicoli leggeri. Questo rinvio è stato supportato dai 27 ministri europei, con l'intento di dare maggiore flessibilità nel periodo di transizione verso standard ambientali più rigorosi.

II Consiglio Ue, che riunisce i 27 ministri europei, ha approvato l'emendamento mirato al regolamento europeo sulle emissioni dei veicoli leggeri con cui la Commissione ha proposto di rinviare l'applicazione delle multe alle case automobilistiche che non si adeguano agli obiettivi intermedi in vista dello stop totale alla vendita di auto con motori a combustione interna a partire dal 2035. Gli unici Paesi ad astenersi sono stati la Svezia e il Belgio. (Fonte video TotalEU)... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il Consiglio dell'Ue approva il rinvio delle multe: chi si è astenuto | VIDEO

