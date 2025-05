Il Consiglio comunale celebra la promozione del Forlì in C Gli imprenditori ci diano una mano a fare meglio

Il Consiglio comunale di Forlì ha celebrato con entusiasmo la promozione del Forlì Calcio in Serie C, accolto da un caloroso applauso. I giocatori, presenti all'incontro, rappresentano un traguardo significativo per la città. La società, però, guarda già oltre, puntando ambiziosamente alla Serie B. Gli imprenditori locali sono invitati a contribuire attivamente per sostenere questa crescita e migliorare ulteriormente le prospettive sportive della squadra.

Scrosciano gli applausi in apertura del Consiglio comunale di Forlì. Schierati al centro dell'"emiciclo" ci sono, freschi di promozione in Serie C, i giocatori del Forlì Calcio. Con la società che non si accontenta e "mette nel mirino" il Cesena e la Serie B. Il salto nel campionato cadetto... 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Il Consiglio comunale celebra la promozione del Forlì in C. "Gli imprenditori ci diano una mano a fare meglio"

