Il Cono d’Ombra – La verità su Denis Bergamini | su Sky Pablo Trincia riaccende i riflettori sul caso

Nel suo documentario "Il cono d'ombra", Pablo Trincia riaccende l'attenzione sul misterioso caso di Denis Bergamini, giovane calciatore trovato morto nel 1989 lungo una statale calabrese. Tra inquietanti dettagli e una storia di dolore, il programma esplora le circostanze della sua scomparsa, rivelando le ombre e le controverse verità che continuano a circondare questa drammatica vicenda, un enigma che perdura nel tempo.

Una statale che corre lungo la costa calabrese. Un camion fermo in mezzo alla strada. Una ragazza in lacrime. Il corpo di un giovane calciatore, Denis Bergamini, viene trovato disteso sull'asfalto. Ha solo 27 anni. È il 18 novembre 1989, e da quel momento si apre uno dei più intricati e controversi misteri della cronaca italiana, rimasto insoluto per oltre trent'anni.