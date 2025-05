Il Comune ordina la demolizione dei palazzi Clerico

Il Comune di Pescara ha emesso un'ordinanza per la demolizione dei palazzi Clerico, strutture incompiute situate tra via Tavo e via Tiburtina. Questi edifici, abbandonati da anni, rappresentano un grave problema di degrado urbano. La decisione mira a ripristinare la sicurezza e l'estetica della zona, affrontando una questione che affligge la comunità locale.

Il Comune di Pescara ordina la demolizione dei palazzi Clerico, gli scheletri degli edifici situati tra via Tavo e via Tiburtina. Da palazzo di città è stata disposta, con apposite ordinanze, la demolizione dei cosiddetti palazzi Clerico. Costruzioni mai completate e diventate ormai da anni...

