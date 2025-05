Il Comune illuminato per la Pace

Il Consiglio Comunale di San Marcello Piteglio ha fatto un passo significativo verso la promozione della pace, approvando un ordine del giorno che riconosce ufficialmente lo stato di Palestina. Con il sostegno della maggioranza, questa mozione chiede al Governo italiano di riconoscere il paese entro i confini pre-1967, evidenziando un impegno locale in favore di un tema internazionale cruciale.

Il Consiglio Comunale di San Marcello Piteglio ha approvato, con i soli voti delle maggioranza, un ordine del giorno per il riconoscimento dello stato di Palestina. Una mozione che impegna il Governo italiano a riconoscere ufficialmente lo stato di Palestina entro i confini antecedenti il 1967 e l’impegno per la pace in Medio Oriente. La mozione ripercorre i testi e le risoluzioni Onu a favore della soluzione "Due popoli, Due Stati", con Gerusalemme capitale condivisa condannando sia gli atti terroristici di Hamas che la reazione militare di Israele tutt’oggi in atto a Gaza. "Con questa mozione – si legge – il consiglio comunale ha accolto la proposta di diverse associazioni nella convinzione che il riconoscimento del diritto all’autodeterminazione dei popoli e di pari diritti a tutti coloro che vivono in Palestina e in Israele, possa condurre alla fine della intollerabile spirale di violenza che vediamo ancora oggi in atto nella striscia di Gaza e a un processo di pace credibile e duraturo che garantisca protezione e sicurezza alle popolazioni in primis... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Comune illuminato per la Pace

