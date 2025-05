Il Comune di Milano assume a tempo indeterminato stipendio da 1 700 euro | come candidarsi

Il Comune di Milano cerca otto bibliotecari e bibliotecarie da assumere a tempo indeterminato, con uno stipendio di 1.700 euro al mese. Gli interessati possono candidarsi fino alle 12 del 22 giugno tramite il portale 'inPA'. Scopri tutti i dettagli su come partecipare alla selezione per questa opportunità lavorativa.

Il Comune di Milano ha indetto una selezione pubblica per l'assunzione di otto persone a tempo indeterminato per bibliotecari e bibliotecarie. La domanda per partecipare alla selezione deve essere presentata entro le 12 del 22 giugno, tramite compilazione del form su 'inPA'. Istruttore dei... 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Il Comune di Milano assume (a tempo indeterminato), stipendio da 1.700 euro: come candidarsi

