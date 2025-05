Il Comune di Bologna ha firmato la Carta dei diritti delle persone con sclerosi multipla

Martedì 27 maggio, il Comune di Bologna ha ufficialmente firmato la Carta dei diritti delle persone con sclerosi multipla, un'iniziativa promossa dall'Associazione italiana sclerosi multipla (Aism). L'assessora comunale al Welfare, Matilde Madid, ha sottolineato l'importanza di garantire tutele e supporti alle persone affette da questa malattia, affinché possano vivere con dignità e accesso ai diritti fondamentali.

Nella mattinata di martedì 27 maggio, a Palazzo d’Accursio, l’assessora comunale al Welfare Matilde Madid ha firmato la Carta di diritti delle persone con sclerosi multipla. L’iniziativa è stata promossa dall’Associazione italiana sclerosi multipla (Aism). Si tratta, scrive il Comune di Bologna... 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Il Comune di Bologna ha firmato la Carta dei diritti delle persone con sclerosi multipla

Le notizie più recenti da fonti esterne

De Silvestri dopo Bologna-Genoa (1-3): «Voglio portare mia figlia in campo da giocatore»; Nasce BeeFC: un apiario a tutela della biodiversità firmato Bologna; Vincenzo Italiano vicino al rinnovo con Bologna dopo il trionfo in Coppa Italia; Consiglio comunale, gli ordini del giorno approvati. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Giù l’albero, firmato Comune Bologna. Il cartello sbagliato è un caso politico - "Hanno abbattuto un albero con un’ordinanza del Comune di Bologna!". Non siamo su ‘Scherzi ... di un mero "errore" da parte della ditta che ha curato l’intervento in Campo di Marte. 🔗Secondo lanazione.it

Bagni no gender in Comune, firmato a Bologna l’odg dei diritti - Bologna, 29 maggio 2023 ... Siamo preoccupati per ciò che ha detto la vicesindaca Clancy sulle carriere alias nelle scuole. Con un nostro odg chiediamo al Comune di impegnarsi perché i ... 🔗Da ilrestodelcarlino.it

Tram a Bologna, ecco la prima linea: firmato il contratto, al via i lavori a inizio 2023 - BOLOGNA – Contratto firmato. E ora la prima linea del tram ... Proprio guardando all’esempio toscano, anche il Comune di Bologna ha messo in piedi una cabina di regia per il tram. 🔗Secondo dire.it

Comune Bologna dà via libera a trascrizione matrimoni tra gay