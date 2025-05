Il classico sarong è glamour anche sull' asfalto 5 idee outfit da copiare prima delle vacanze 

Scopri come il classico sarong diventa un alleato di stile anche in città con le nostre 5 idee outfit da copiare. Versatile e trendy, questa gonna si annoda facilmente sul punto vita, riportando la freschezza delle vacanze anche nell’asfalto metropolitano. Preparati a sfoggiare look chic durante le calde giornate estive, unendo comfort e glamour.

U na gonna che si annoda come un pareo, a piacimento sul punto vita, con la libertà di chi affronta le giornate di vacanza. Ma basta giusto un pizzico di studio in più per trasformare la protagonista dell’outfit da spiaggia in un must-have da estate in città. Ideale da indossare nei giorni più caldi, la skirt a portafoglio leggera che ricorda un classico sarong orientale può trasformarsi un un capo anti-afa originale. Minigonna a pieghe: 5 idee per abbinarla con stile X Leggi anche › Battute di stile. 5 idee look con la minigonna tennis da provare fuori campo L’alternativa ai tradizionali abiti a stampa del periodo per chi ama vestire sempre con un tocco glamour e inedito... 🔗 Leggi su Iodonna.it