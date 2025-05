Il Cinema in Piazza presentato il programma dell' undicesima edizione

L'estate romana si prepara a brillare nuovamente con l'undicesima edizione di "Cinema in Piazza", un'iniziativa promossa dalla Fondazione Piccolo America. Dal 1¬į giugno al 13 luglio 2025, tre piazze storiche di Roma‚ÄĒSan Cosimato, il Parco della Cervelletta e Monte Ciocci‚ÄĒinsieme al Cinema Troisi, si animeranno con proiezioni e storie, trasformando la citt√† in un grande schermo all'aperto.

