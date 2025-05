Il Cinema in Piazza 2025 | ospiti internazionali retrospettive e proiezioni gratuite sotto le stelle di Roma

Dal 1° giugno al 13 luglio 2025, Il Cinema in Piazza anima le notti romane con un ricco programma di film, retrospettive e incontri con ospiti internazionali. Organizzata dalla Fondazione Piccolo America, l'undicesima edizione offre proiezioni gratuite sotto le stelle in tre location storiche, promettendo un'esperienza culturale unica per tutti gli amanti del cinema.

Dal 1° giugno al 13 luglio 2025, Il Cinema in Piazza torna a illuminare le serate romane con un programma gratuito ricco di film, incontri e ospiti straordinari. Organizzata dalla Fondazione Piccolo America, l’undicesima edizione dell’evento si svolgerà in tre location simboliche della città: Piazza San Cosimato a Trastevere, Parco della Cervelletta a Tor Sapienza e Monte Ciocci a Valle Aurelia. Indice. Il Cinema in Piazza: Un’estate di cinema per tutti, anche in lingua originale. Ospiti d’eccezione e grandi protagonisti del cinema mondiale al Cinema in piazza. Retrospettive e maratone: da Rossellini a Carpenter, da Chaplin a Miyazaki... 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Il Cinema in Piazza 2025: ospiti internazionali, retrospettive e proiezioni gratuite sotto le stelle di Roma

Altre fonti ne stanno dando notizia

Milano Film Fest: dagli schermi alle piazze, la decima musa in città. Date, ospiti, eventi, prezzo dei biglietti; Festival di Cannes 2025, il programma completo della 78ª edizione: oggi c'è il gran finale; Festival di Cannes 2025, il programma e gli ospiti di oggi 21 maggio; Festival della Tv a Dogliani, 130 ospiti in piazza a partire da oggi. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Cinema in Piazza Roma 2025: proiezioni gratuite, grandi ospiti e un’estate di storie sotto le stelle - Il Cinema in Piazza 2025 si conferma così non solo una delle rassegne cinematografiche più amate della capitale, ma anche uno spazio culturale accessibile, libero e coinvolgente. Un invito a ritrovars ... 🔗Come scrive funweek.it

Il cinema in piazza 2025 a Roma dal 1° giugno al 13 luglio: tra gli ospiti Luca Marinelli e Paola Cortellesi - Nel 2025 saranno 11 anni de Il Cinema in piazza, la manifestazione che riempie di storie, fotogrammi e volti tre piazze di Roma. Dopo il successo della passata edizione, San Cosimato a Trastevere, il ... 🔗Da msn.com

Torna a roma cinema in piazza 2025 con 94 proiezioni gratuite tra piazze e incontri speciali - Cinema in piazza anima Roma dall’1 giugno al 13 luglio 2025 con 94 proiezioni gratuite in piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta, Monte Ciocci e Cinema Troisi, tra film originali e incontri con ... 🔗Come scrive gaeta.it

Lite in diretta a Goalshow, il conduttore caccia la collega