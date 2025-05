Il cinema in piazza 2025 a Roma dal 1 giugno al 13 luglio | tra gli ospiti Luca Marinelli e Paola Cortellesi

Dal 1 giugno al 13 luglio 2025, Roma ospiterà nuovamente "Il Cinema in piazza", una manifestazione che unisce proiezioni ed eventi con ospiti d'eccellenza. Tra i protagonisti di questa edizione, Paola Cortellesi aprirà le danze e Luca Marinelli chiuderà la rassegna, per un'estate ricca di cinema e incontri nelle piazze della capitale, celebrando undici anni di cultura e spettacolo all'aperto.

Anche nell'estate 2025 torna a Roma Il cinema in piazza, la manifestazione che porta proiezioni, incontri e grandi ospiti nelle piazze della capitale: quest'anno si comincia con Paola Cortellesi e si chiude con Luca Marinelli. Nel 2025 saranno 11 anni de Il Cinema in piazza, la manifestazione che riempie di storie, fotogrammi e volti tre piazze di Roma. Dopo il successo della passata edizione, San Cosimato a Trastevere, il Parco della Cervelletta a Tor Sapienza e Monte Ciocci a Valle Aurelia, sempre affiancandosi al Cinema Troisi, torneranno a essere gli spazi protagonisti della lunga estate romana...

