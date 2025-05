Il ciclismo nostrano

Il ciclismo locale risuona di entusiasmo grazie alla partecipazione degli Allievi e degli Esordienti della Scd Alma Juventus Fano. I giovani talenti si sono messi alla prova in due importanti eventi: la cronometro all'Internazionale Cycling Festival di Porto San Giorgio e il 4° Trofeo Cingolani Bike Shop a Pianello di Ostra, dedicato all'indimenticabile Gianmarco Cori. Un viaggio sportivo che promette emozioni e future promesse.

Hanno effettuato la medesima duplice uscita Allievi ed Esordienti della Scd Alma Juventus Fano, impegnati prima a Porto San Giorgio nella cronometro della Internazionale Cycling Festival ed a distanza di due giorni a Pianello di Ostra nel 4° Trofeo Cingolani Bike Shop e 1° Memorial Gianmarco Cori. Sul percorso sul lungomare faleriense a rappresentare gli Allievi sono stati Kevin Piccioli e Massimo Ranieri. La competizione è stata dominata da un trio della Petrucci Zero24 Cycling Team. Il miglior piazzamento per la società fanese è stato la cinquantatreesima posizione di Youssef Dahani, mentre Kevin Piccioli ha chiuso sessantaquattresimo e Massimo Ranieri e Pietro Brancati si sono ritirati rispettivamente al secondo e quarto giro di sette...

