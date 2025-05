Il centrodestra non sottovaluti il segnale

Il risultato elettorale di ieri rappresenta un campanello d'allarme per il centrodestra, che non deve sottovalutare il rischio di una possibile divisione interna. Se si perdessero regioni chiave come Veneto e Marche, l'opposizione potrebbe guadagnare terreno. Con le elezioni a Milano e Roma fissate per primavera 2026, è cruciale scegliere candidati adeguati e agire tempestivamente.

Il risultato di ieri non stupisce. Ma se a settembre la maggioranza si dividesse e perdesse Veneto e Marche, tirerebbe la volata all'opposizione. E nella primavera del 2026 si vota a Milano e Roma: vincere è possibile, però i candidati vanno scelti per tempo...

