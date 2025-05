Il caso di Francesca Gino la prof italiana cacciata da Harvard Insegnava etica è accusata di frode

La controversa vicenda di Francesca Gino, professoressa di etica alla Harvard Business School, giunge a un nuovo snodo con la revoca della sua cattedra. Accusata di frode, la docente italiana ha attirato l'attenzione internazionale per i suoi studi sul comportamento morale, ora messi in discussione. L'uscita di scena di Gino solleva interrogativi profondi sui valori e sull'integrità nell'ambiente accademico.

Roma, 27 maggio 2025 - Si apre quello che sembra essere l'ultimo capitolo nella complessa vicenda giudiziaria di Francesca Gino, la docente italiana della Harvard Business School nota per i suoi studi su ‘etica’ e ‘comportamento morale’. L’ateneo ha ufficialmente revocato la sua cattedra, chiudendo un lungo procedimento interno avviato a seguito di accuse di frode scientifica. A confermarlo è stato un portavoce dell’università. Gino era finita sotto i riflettori nel 2023, quando era stata posta in congedo amministrativo non retribuito. Al centro delle accuse, la presunta manipolazione di dati in almeno quattro studi di cui era coautrice... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il caso di Francesca Gino, la prof italiana cacciata da Harvard. Insegnava etica, è accusata di frode

