Il canto di Partenope ha preso d'assalto l'Italia, unendo sogno e realtà in un'esperienza indimenticabile. Dopo una notte di festeggiamenti, Antonio Conte si trova a riflettere su un'avventura che sfida i confini della fantasia. Dai suggestivi film di Sorrentino alla celebrazione della cultura partenopea, il richiamo di Napoli continua a risuonare, affascinando e conquistando cuori in ogni angolo del paese.

Il canto di Partenope ha conquistato l'Italia"> Dopo una notte di festa e una giornata sospesa tra sogno e realtà, Antonio Conte si sarà chiesto se tutto quello che ha vissuto fosse una visione o una dolcissima verità. Due volti di Partenope – quello cinematografico, firmato Sorrentino, e quello calcistico, firmato Conte – si sovrappongono in una Napoli che ha celebrato lo scudetto come solo lei sa fare: con le lacrime agli occhi e la musica nel cuore. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la città si è tinta d'azzurro per una sfilata senza precedenti: circa 200.000 persone hanno invaso il Lungomare, esplodendo di gioia per il quarto titolo della storia partenopea...