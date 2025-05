Il canguro in Commissione | via libera dal Senato e scintille tra maggioranza e opposizioni

Il recente via libera dal Senato all'uso del "canguro" nelle Commissioni parlamentari ha scatenato un acceso confronto tra maggioranza e opposizione. Questa mossa, approvata dalla Giunta per il Regolamento, potrebbe velocizzare notevolmente l'esame della legislazione, sollevando però preoccupazioni e polemiche all'interno dell'arena politica. Le tensioni sono già palpabili e il dibattito infuocato si prospetta ricco di colpi di scena.

È scontro frontale tra maggioranza e opposizione dopo che la Giunta per il Regolamento del Senato ha approvato, a stretta maggioranza, l’utilizzo del cosiddetto “canguro” anche nelle Commissioni parlamentari. Si tratta di una svolta che promette di accelerare in maniera significativa l’esame della riforma costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati, ma che apre a forti tensioni istituzionali e accuse di autoritarismo. Cos’è il “canguro” e perché fa discutere. Il “canguro” è uno strumento procedurale che consente di accorpare e votare in blocco emendamenti di contenuto simile, eliminando così dalla discussione singole proposte ritenute ripetitive... 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Il “canguro” in Commissione: via libera dal Senato e scintille tra maggioranza e opposizioni

