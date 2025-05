Il cane si muove durante il sonno | perché scalcia e abbaia mentre dorme?

I cani, proprio come noi, sognano durante il sonno e possono agitarsi, scalciare e abbaiare. Questi comportamenti sono sintomi della fase REM, in cui l'attività cerebrale è intensa. Se il tuo amico a quattro zampe sembra in difficoltà, svegliarlo con delicatezza potrebbe offrirgli conforto. Scopri di più su questi affascinanti aspetti del sonno canine.

Un cane che si agita durante il sonno sta, semplicemente, sognando. I cani, come gli esseri umani, attraversano la fase REM. Se Fido sembra particolarmente preoccupato, svegliarlo delicatamente può aiutarlo a sentirsi rassicurato ma bisogna valutare caso per caso... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Il cane si muove durante il sonno: perché scalcia e abbaia mentre dorme?

Cosa riportano altre fonti

