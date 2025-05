Il cane Ares della polizia trova la droga sottoterra a Bologna

A Bologna, il cane Ares della polizia si distingue come un vero e proprio supereroe nella lotta contro lo spaccio di droga. Il suo straordinario fiuto ha permesso di recuperare e sequestrare quasi sette etti di hashish, dimostrando ancora una volta l'importanza di questi animali nella sicurezza pubblica. Questa operazione segna solo l'ultima di una serie di successi per Ares e il suo team.

Bologna, 27 maggio 2025 – Un  supereroe  a quattro zampe nella lotta allo spaccio della droga. Con il suo incredibile fiuto il cane Ares ha permesso alla polizia locale di recuperare e sequestrare quasi sette etti di hashish. E non è la prima volta, anzi. Il suo fiuto infallibile ha già colpito nel segno diverse volte. L'ultimo ritrovamento è capitato alcuni giorni fa quando l 'unità cinofila della polizia è intervenuta in via della Campagna, area interessata spesso da degrado, spaccio e consumo di stupefacenti. Durante l' attività di controllo, l'esperto agente a quattro zampe Ares si è diretto verso un terrapieno delle Ferrovie dello Stato e ha cominciato a scavare come un forsennato...

