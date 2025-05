Il campo larghissimo funziona alle amministrative e crea problemi a Meloni

Il campo larghissimo si rivela un'arma a doppio taglio per le amministrative, creando problemi per Giorgia Meloni. Genova, in particolare, rappresenta un campanello d’allarme per la destra, evidenziando il rischio di una netta perdita di consensi. Ignorare i segnali di crisi politica potrebbe risultare fatale per il governo, a metà legislatura.

Genova, soprattutto Genova, è uno schiaffo alla destra. Se Giorgia Meloni farĂ finta di non sentire il campanello d'allarme che è suonato dal capoluogo ligure amministrato negli ultimi anni dalla sua parte politica farĂ un errore. PerchĂ© quando a metĂ legislatura straperdi, quello è un segnale che le cose non vanno. Che le chiacchiere nazionali non bucano la realtĂ locale, che la propaganda è in affanno sulla realtĂ . Quando il centrosinistra extralarge non solo vince, ma stravince al primo turno con Silvia Salis – candidatura azzeccata – può essere il sintomo di un vento che sta girando. Certo, conta molto la situazione locale...

