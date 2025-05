Il calendario storico dei gondolieri quest’anno celebra il traghetto da parada

L'Associazione Gondolieri Venezia presenta il suo atteso calendario storico, dedicato quest'anno al traghetto da parada, simbolo di praticità e tradizione veneziana. Questa imbarcazione, utilizzata per spostamenti rapidi attraverso il Canal Grande, conquista nuovamente il pubblico con la sua storia e il suo fascino. Scopriamo insieme le pagine di un patrimonio che continua a vivere nel cuore di Venezia.

Torna il calendario storico dell'Associazione Gondolieri Venezia, che quest'anno celebra il traghetto da parada: l'imbarcazione che da sempre viene usata in città per spostamenti rapidi da un lato all'altro del Canal Grande. Per il quarto anno consecutivo, il calendario viene proposto al pubblico... 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Il calendario storico dei gondolieri quest’anno celebra il traghetto da parada

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il calendario storico dei gondolieri quest’anno celebra il traghetto da parada - Torna il calendario storico dell'Associazione Gondolieri Venezia, che quest'anno celebra il traghetto da parada: l'imbarcazione che da sempre viene usata in città per spostamenti rapidi da un lato all ... 🔗veneziatoday.it scrive

Carabinieri: calendario storico 2023 nel segno dell'ambiente - È la tutela dell'ambiente il tema scelto quest'anno per il calendario storico dell'Arma dei Carabinieri presentato anche nelle sedi isolane dei comandi provinciali. La tiratura è di quasi 1.200. ... 🔗Come scrive ansa.it

Il Calendario Storico dell'Arma dei Carabinieri arriva all'Ipsia100 Fratelli Taddia - Il calendario storico dell’Arma entra nelle scuole, all’Ipsia100 "Fratelli Taddia". Ieri mattina, infatti, oltre 50 alunni delle prime classi dell’Istituto di istruzione superiore "Ipsia100 ... 🔗Secondo msn.com

Nardella: A Firenze 20mila persone impiegate nel turismo. In Italia danno da 10 miliardi di euro