' Il buio oltre lo schermo' bullismo e cyberbullismo trattati da Beatrice Baratta e Chiara Sciacchitano

Giovedì 29 maggio alle 18.30, nella chiesa di Santa Teresa in Albaro, Beatrice Baratta e Chiara Sciacchitano presenteranno il loro volume "Il buio oltre lo schermo". L'opera affronta in maniera divulgativa le tematiche del bullismo e cyberbullismo, offrendo spunti di riflessione su una problematica sempre più attuale e preoccupante per le giovani generazioni. Un confronto fondamentale per comprendere e combattere queste forme di violenza.

Giovedì 29 maggio alle ore 18.30 nelle sale della chiesa di Santa Teresa in Albaro Beatrice Baratta e Chiara Sciacchitano presentano il volume 'Il buio oltre lo schermo'. "Insieme a Beatrice (in maniera divulgativa) affrontiamo la delicata tematica del bullismo e cyberbullismo - spiega Chiara... 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - 'Il buio oltre lo schermo', bullismo e cyberbullismo trattati da Beatrice Baratta e Chiara Sciacchitano

Su questo argomento da altre fonti

Cyberbullismo: bullismo al buio - Secondo le statistiche più recenti questo tipo di bullismo ammonta al 34% dei casi totali. Quello che si nasconde dietro lo schermo di solito è un adolescente che vuole compiere degli scherzi ... 🔗Lo riporta skuola.net

Bullismo, «Offline la vita oltre lo schermo»: un docufilm racconta l’inferno di Alice - L’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza insieme all’Aps (Associazione promozione sociale) organizza un incontro, domani 20 marzo, dedicato al cyberbullismo dal titolo «Offline la vita oltre ... 🔗Riporta umbria24.it

Bullismo, oltre il 90% degli episodi a scuola - Il dato ancor più allarmante è che gli episodi si verificano quasi tutti fra le mura scolastiche: oltre il 90% è stato infatti vittima di bullismo a scuola. Non mancano anche in altri contesti ... 🔗Segnala orizzontescuola.it