Il Boss non ci sta Anche questa volta ha deciso di prendere posizione a fronte del silenzio di molti colleghi

Bruce Springsteen rompe il silenzio dei colleghi e si schiera contro la situazione attuale negli Stati Uniti sotto la guida di Donald Trump. In un toccante video sui suoi social, il cantautore del New Jersey esprime il suo profondo senso di smarrimento, affrontando le sfide e le inquietudini che segnano l'America di oggi. Un messaggio potente da un simbolo della coscienza americana.

B ruce Springsteen, simbolo ormai della coscienza americana, ha lanciato un messaggio forte e dolente sull’America di Donald Trump. In un video carico di malinconia, diffuso sui suoi canali social, il cantautore del New Jersey riflette sul senso di smarrimento che ha travolto gli Stati Uniti, un Paese che, secondo le sue parole, ha perso troppo, in troppo poco tempo. Nelle sue immagini scorrono i ricordi delle famiglie presidenziali del passato, immortalate in attimi di serenità , tra sorrisi, bambini e animali domestici. Un’America unita e riconoscibile, lontana anni luce dalla nazione spaccata e rancorosa che, come dice il Boss, Trump ha contribuito a creare... 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il Boss non ci sta. Anche questa volta ha deciso di prendere posizione a fronte del silenzio di molti colleghi.

