Il boom turistico di Bari finisce sul New York Times | L' identità della città si sta trasformando

Bari, capoluogo pugliese in rapida evoluzione, è recentemente finita sotto i riflettori del New York Times grazie a un approfondimento firmato da Patricia Mazzei. Con l'imminente avvio del volo diretto per New York, la città sta vivendo un vero e proprio boom turistico, segnando un cambiamento significato nella sua identità culturale e sociale.

A giorni verrà inaugurato il collegamento aereo diretto tra Bari e New York, e non a caso sulle colonne del New York Times, è stato pubblicato un approfondimento di ampio respiro sul capoluogo pugliese. Nell'articolo, firmato dalla reporter Patricia Mazzei, si fa riferimento ai grandi...

