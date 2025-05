Il 7 giugno manifestazione a Roma per fermare il massacro a Gaza | la nota congiunta di Pd M5s e Verdi-Sinistra

Il 7 giugno si svolgerà a Roma una manifestazione nazionale per fermare il massacro del popolo palestinese, un'iniziativa promossa congiuntamente da PD, M5S e Verdi-Sinistra. La mobilitazione, sostenuta da una piattaforma chiara e una mozione presentata in Parlamento, invita tutti coloro che non possono rimanere indifferenti di unirsi per denunciare la situazione drammatica a Gaza.

“ Tutte e tutti a Roma sabato 7 giugno. Una grande manifestazione nazionale per fermare il massacro del popolo palestinese. Una piattaforma chiara, inscritta nella mozione che unitariamente abbiamo presentato in Parlamento. Facciamo appello tutte e tutti coloro che sentono come insopportabile quello che sta succedendo, mobilitiamoci insieme per fermare il massacro e i crimini del governo Netanyahu a Gaza”. Così, in una nota, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli confermano la mobilitazione unitaria per la Palestina di Pd, M5s e Alleanza Verdi e Sinistra. L’iniziativa di piazza segue la presentazione, il mese scorso, di una mozione congiunta dei tre gruppi parlamentari in cui si chiedevano dieci impegni al governo, da quello “a riconoscere la Palestina quale Stato democratico ” a quello a “ sostenere, in tutte le sedi internazionali e multilaterali, ogni iniziativa volta a esigere il rispetto immediato del cessate il fuoco e la liberazione incondizionata degli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas “... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Il 7 giugno manifestazione a Roma per fermare il massacro a Gaza”: la nota congiunta di Pd, M5s e Verdi-Sinistra

