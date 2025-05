Il 10-15% degli ictus cerebrali colpisce adulti tra i 18 e i 50 anni | per gli esperti causa da ricercare in alcol droghe e fumo

Negli ultimi anni, l'ictus cerebrale ha colpito un numero crescente di adulti tra i 18 e i 50 anni, con il 10-15% dei casi in questa fascia d'età. Esperti attribuiscono la crescente incidenza a fattori come alcol, droghe e fumo, smentendo l'idea che questa patologia riguardi esclusivamente le persone anziane. L’Associazione Italiana di Studio dell'Ictus Cerebrale (Asso) mette in luce questa preoccupante tendenza.

L’ ictus cerebrale non è una patologia che colpisce esclusivamente le persone anziane: lo dimostra il crescente numero di casi nei quali i soggetti coinvolti dalla malattia sono sempre più giovani adulti. Ad accendere i riflettori sullo stato e l’incidenza di questa patologia nella società è l’ Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale ( ALICE ) che in una nota pubblicata oggi, 27 maggio, avvisa come “circa il 10-15% di tutti gli ictus si verifica negli adulti di età compresa tra i 18 e i 50 anni, con una sensibile prevalenza nel sesso femminile “. I dati, elaborati e diffusi da studi recenti condotti negli Stati Uniti e in Europa, confermano non solo l’aumento dell’incidenza di ictus ischemici tra giovani e giovanissimi, ma come – a essi correlati – stiano aumentando i “ fattori di rischio di ictus tipicamente comuni tra gli anziani”: ipertensione, dislipidemia, diabete mellito, uso di tabacco e obesità... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Il 10-15% degli ictus cerebrali colpisce adulti tra i 18 e i 50 anni”: per gli esperti causa da ricercare in alcol, droghe e fumo

Ulteriori approfondimenti disponibili online

“Il 10-15% degli ictus cerebrali colpisce adulti tra i 18 e i 50 anni”: per gli esperti causa da ricercare in alcol, droghe e fumo - Secondo l'Associazione per la Lotta all'Ictus Cerebrale questa patologia sta aumentando tra giovani e giovanissimi. Tra i fattori di rischio: alcolici, droghe e sigarette ... 🔗Scrive ilfattoquotidiano.it

L'ictus non colpisce solo gli anziani, aumentano i casi tra i giovani. Che cos'è il "binge drinking" - Tra le cause: "la mancata prevenzione dei classici fattori di rischio ma anche a condizioni peculiari dell'età più giovanile quali la presenza di predisposizioni genetiche e la diffusione dell'abuso d ... 🔗Segnala msn.com

Perché l’ictus cerebrale è in aumento tra i giovani? I fattori di rischio e come prevenirlo - Sta crescendo la quota di casi che si verificano tra i 18 e i 50 anni. Ecco i motivi e le cause scatenanti, spiegate dai medici. L'importanza della prevenzione, A.L.I.Ce. Italia Odv: “Servono screenin ... 🔗Scrive quotidiano.net