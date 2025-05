Iervolino e altri vip sulla terrazza dell’Orient Express La Minerva | le pillole del giorno

Nella suggestiva terrazza dell'hotel Orient Express La Minerva, si è svolto un evento imperdibile, dove Gigi Rigolatto Roma ha saputo unire eleganza e modernità, celebrando la ricca tradizione culinaria romana. Tra vip e personalità del mondo dello spettacolo, la serata ha brillato di raffinatezza e convivialità, incantando gli ospiti con piatti unici e un'atmosfera mozzafiato. Scopriamo i momenti salienti di questo evento esclusivo.

L’invito era di quelli immancabili: «Sulla terrazza panoramica del prestigioso hotel Orient Express La Minerva, Gigi Rigolatto Roma fonde l’eleganza senza tempo con la raffinatezza moderna, in un’atmosfera che rende omaggio alla ricca tradizione culinaria di Roma, abbracciando, allo stesso tempo, uno spirito fresco e innovativo. Questa nuova versione di Gigi Rigolatto Roma si adatta perfettamente all’ambiente romano, proponendo un menù raffinato che celebra il patrimonio gastronomico della città, pur mantenendo l’essenza distintiva del ristorante». Nuovo chef, vecchi vip e incontri da brividi: la terrazza romana in effetti lunedì 26 maggio era al limite della capienza, tra telegiornaliste famose come Nathania Zevi e Monica Setta, con la madre Liliam... 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Iervolino e altri vip sulla terrazza dell’Orient Express La Minerva: le pillole del giorno

