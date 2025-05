Idraulico-forestali la Provincia firma per la stabilizzazione

La Provincia di Avellino compie un passo importante verso la stabilizzazione dei lavoratori, con la firma del contratto per tredici addetti idraulico-forestali. Questo passaggio trasforma il loro status lavorativo da tempo determinato a indeterminato, garantendo maggiore sicurezza e continuità nella loro occupazione. Il presidente Rizi sottolinea l'importanza di questo progetto per il territorio e per la valorizzazione delle risorse umane.

Tempo di lettura: 2 minuti Arriva la stabilizzazione per tredici addetti idraulico-forestale in servizio presso la Provincia di Avellino. I tredici addetti hanno firmato il contratto che trasforma il loro rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. In tal senso, il presidente Rizieri Buonopane aveva firmato un proprio provvedimento per attivare le procedure consequenziali. "Abbiamo sfruttato la nuova legge regionale che favorisce questo percorso, ma non obbliga gli enti all'assunzione con contratto a tempo indeterminato – dichiara il presidente Buonopane -. Di concerto con gli uffici guidati dai dirigenti Antonio Principe e Giuseppina Cerchia, dopo il prezioso lavoro condotto dal consigliere provinciale Pino Graziano e dal capo gabinetto Franco Addeo, è stato promosso l'iter che ha portato a questo importante traguardo"...

