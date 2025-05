Idee per fermare gli stage-truffa | la tavola rotonda di TPI

Negli ultimi anni, gli stage truffa sono diventati un problema crescente, minando la fiducia dei giovani nel mondo del lavoro. In una tavola rotonda organizzata da TPI, esperti e professionisti si confrontano su idee e strategie per contrastare questo fenomeno, promuovendo il vero scopo del tirocinio: orientamento e formazione. Scopriamo insieme le proposte per garantire opportunità genuine e costruttive ai futuri lavoratori.

Sul sito online del Ministero del Lavoro il «tirocinio» è definito come un «periodo di orientamento e di formazione, svolto in un contesto lavorativo e volto all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro». Orientamento e formazione, dunque. Lo stage, quindi, rimarca il Ministero a scanso di equivoci, «non si configura come rapporto di lavoro». La teoria, però, è una cosa e la pratica è cosa ben diversa. Chiunque abbia un minimo di contezza delle dinamiche che governano la giungla del precariato sa bene infatti che da almeno una quindicina d’anni il tirocinio – introdotto in Italia nel 1997 con il Pacchetto Treu (Governo Prodi I) – è amaramente diventato una delle più frequenti forme di sfruttamento del lavoro... 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Idee per fermare gli stage-truffa: la tavola rotonda di TPI

