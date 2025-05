Ictus aumento di casi nei giovani L’allarme degli esperti sulle cause

L'ictus, tradizionalmente associato all'età avanzata, sta emergendo come una minaccia anche per i giovani. Recenti dati indicano un incremento preoccupante dei casi tra adulti di età compresa tra i 18 e i 40 anni, sollevando l'allerta tra esperti. Le cause di questo fenomeno meritano un'attenta analisi, poiché comprendere i fattori di rischio è essenziale per prevenire future tragedie.

Un tempo considerata quasi esclusivamente una malattia legata alla vecchiaia, l’ictus cerebrale sta diventando un nemico silenzioso anche per le generazioni più giovani. Se è vero che l’incidenza di questa patologia aumenta con l’età, è altrettanto vero che un numero crescente di adulti tra i 18 e i 50 anni si trova oggi a dover affrontare le conseguenze devastanti di un evento cerebrovascolare. È un dato allarmante che ha spinto l’associazione Alice Italia Odv (Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale) a lanciare un grido d’allarme: non solo gli anziani, ma anche i giovani devono iniziare a preoccuparsi seriamente di prevenzione e controlli medici regolari... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Su questo argomento da altre fonti

Ictus in aumento nei giovani: fattori di rischio, screening e prevenzione; Il consumo di cannabis può danneggiare il cuore; Fibrillazione atriale tra i giovani e stili di vita a rischio: aumento di casi tra under 40 in Italia. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Ictus in aumento nei giovani: fattori di rischio, screening e prevenzione - Alice Italia Odv: 'Circa il 10-15% di tutti gli ictus si verifica negli adulti di età compresa tra 18 e 50 anni, con una sensibile prevalenza nel sesso femminile' ... 🔗Da adnkronos.com

Ictus, casi in aumento tra i giovani: abuso di alcol e droghe tra i fattori di rischio. «Servono screening per under 35» - Alice Italia Odv (Associazione per la Lotta all'Ictus Cerebrale) ha voluto mettere in luce i casi di ictus in aumento anche nella fascia più giovane della popolazione. Secondo ... 🔗Scrive msn.com

Perché cresce il rischio di ictus nei giovani - Sebbene abbia storicamente colpito gli adulti più anziani, studi recenti indicano un preoccupante aumento dei casi di ictus tra i giovani. Questa galleria esplora le ragioni di questa tendenza ... 🔗Secondo starsinsider.com

Dr. Michelangelo Bartolo - Ictus