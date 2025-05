Iachini elogia Conte | Ha compiuto un’impresa a Napoli Futuro? Aspetto l’occasione giusta

Giuseppe Iachini, intervenuto al Premio Cesarini a Civitanova Marche, ha elogiato Antonio Conte per l’impresa realizzata a Napoli durante la scorsa stagione di Serie A. In un'intervista con TMW, l'ex allenatore ha riflettuto sulla situazione attuale e sulle sue ambizioni future, rivelando di essere in attesa dell’occasione giusta per tornare in panchina.

Giuseppe Iachini, intervenuto ai microfoni di TMW in occasione del Premio Cesarini a Civitanova Marche, ha commentato la stagione appena conclusa in Serie A, soffermandosi in particolare sull'impresa del Napoli di Antonio Conte, sull'andamento della Fiorentina e sul proprio futuro in panchina. «Conte ha fatto un lavoro straordinario» «Chi vince ha sempre ragione», ha esordito Iachini. «Il Napoli ha dimostrato sul campo di essere una squadra forte e ha fatto un ottimo campionato. Conte ha compiuto una grande impresa, soprattutto considerando cosa era successo lo scorso anno...

