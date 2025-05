IA per il restauro la conservazione e la fruizione del patrimonio culturale | Unisob lancia HighESt Lab Napoli

L'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli presenta "Highest Lab", un'iniziativa innovativa che sfrutta l'intelligenza artificiale per il restauro, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale. Questa ambiziosa sfida segna un passo significativo nell'integrazione della tecnologia nella tutela e fruizione della cultura, consolidando il ruolo dell'ateneo come pioniere nell'applicazione delle nuove tecnologie nel settore.

L’intelligenza artificiale al servizio del restauro, della conservazione, della fruizione e della valorizzazione del patrimonio culturale. È la nuova sfida che lancia l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, la più antica libera Universtà italiana che nel 1991 è stata la prima in Italia ad avviare un corso di studi specificamente dedicato ai beni culturali. La nuova sfida sarà portata avanti dall’ HighESt Lab Napoli, un innovativo laboratorio di ricerca multidisciplinare dedicato all’applicazione dell’intelligenza artificiale nel campo delle Digital Humanities. Un progetto che a Napoli è stato realizzato grazie all’accordo scientifico siglato dal Suor Orsola con il Dipartimento di Economia e Statistica Cognetti De Martiis dell’Università di Torino, dove il primo HighESt Lab è stato inaugurato nello scorso dicembre con la direzione scientifica di Paola Pisano, già Ministro per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

