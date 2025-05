Ia | Compiti a portata di app? Facile ma verifica orale e esperienza docenti è dietro l’angolo

L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il modo in cui gli studenti affrontano lo studio e le verifiche. Piattaforme come Youmath, Solvely, Socratic e TextCortex offrono supporto per semplificare i compiti, ma la sfida rimane: come integrare questa tecnologia senza incorrere nella sorveglianza degli insegnanti. Scopriamo come gli studenti navigano tra innovazione e prudenza nel loro percorso educativo.

(Adnkronos) – Youmath, Solvely, Socratic, TextCortex. Sono solo alcuni dei più famosi strumenti di Intelligenza Artificiale usati dagli studenti non solo per studiare, ma anche per superare le verifiche in modo più semplice, a patto però di non venire scoperti dai professori. Perché ormai, non è un segreto, l'intelligenza artificiale è entrata a gamba tesa .

