I vicini litigano per il portone | arrivano i carabinieri e trovano 6 etti di droga

Un banale litigio tra vicini a Costa Volpino si trasforma in un'inaspettata scoperta. Intervenuti per sedare la disputa, i carabinieri trovano infatti 600 grammi di marijuana nell'abitazione di un uomo di 56 anni. Questo episodio ha portato all'arresto e solleva interrogativi sulle dinamiche che si nascondono dietro le tranquille mura del condominio.

Una banale lite tra vicini di casa ha portato all'arresto di un uomo di 56 anni a Costa Volpino, sul lago d'Iseo: in casa nascondeva più di 600 grammi di marijuana. La scoperta è stata casuale, conseguenza dell'intervento dei carabinieri per sedare il litigio tra condomini: pare che i due vicini... 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - I vicini litigano per il portone: arrivano i carabinieri e trovano 6 etti di droga

