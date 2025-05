I vicini litigano per il portone | arrivano i carabinieri e trovano 6 etti di droga

Un banale litigio tra vicini a Costa Volpino si è trasformato in un'operazione dei carabinieri che ha portato all'arresto di un uomo di 56 anni. Intervenuti per calmare gli animi, i militari hanno scoperto oltre 600 grammi di marijuana nascosti nell'abitazione dell'uomo, rivelando un inquietante traffico di droga dietro una semplice disputa domestica.

Una banale lite tra vicini di casa ha portato all'arresto di un uomo di 56 anni a Costa Volpino, sul lago d'Iseo: in casa nascondeva più di 600 grammi di marijuana. La scoperta è stata casuale, conseguenza dell'intervento dei carabinieri per sedare il litigio tra condomini: pare che i due vicini...

