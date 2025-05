I seggi per ciascuna lista | il Pd sale a 16

Dopo il termine dello scrutinio, i risultati elettorali delineano la composizione del prossimo Consiglio comunale. Con un impressivo 40% dei voti, il Partito Democratico conquista 16 seggi, consolidando la sua posizione. Anche la coalizione di centrosinistra guadagna seggi, con M5S e Avs che ottengono ciascuno un seggio, riflettendo un panorama politico in evoluzione. Scopriamo nel dettaglio le assegnazioni e le percentuali delle singole liste.

