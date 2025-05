I residenti disertano il tavolo di confronto sulla movida in piazza Muzii ma la proposta degli esercenti c' è

In un atteso incontro dedicato alla movida in piazza Muzii, i residenti hanno disertato il tavolo di confronto, lasciando gli esercenti a discutere con gli assessori comunali. La mancata partecipazione dei cittadini ha sollevato interrogativi sulle dinamiche tra vita notturna e tranquillità residenziale, mentre gli esercenti hanno presentato le loro proposte per una gestione più equilibrata della situazione.

Sarebbe dovuto essere il primo vero tavolo di confronto tra esercenti e residenti di piazza Muzii, ma questi ultimi hanno di fatto declinato l’invito non presentandosi nella sala giunta dove a confrontarsi sono stati ancora una volta gli assessori comunali al Commercio Zaira Zamparelli, agli... 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - I residenti disertano il tavolo di confronto sulla movida in piazza Muzii, ma la proposta degli esercenti c'è

