I repubblicani Usa all’attacco di Medicaid | stretta sull’assistenza sanitaria ai poveri e ai migranti per finanziare i tagli fiscali

I repubblicani statunitensi hanno avviato un attacco mirato a Medicaid, proponendo misure restrittive sull'assistenza sanitaria per i poveri e i migranti, giustificate dalla necessità di finanziare tagli fiscali. Il presidente della Camera, Mike Johnson, ha descritto il provvedimento come un “grande, bellissimo disegno di legge”, generando intense polemiche e un vivace dibattito che si sposta ora verso il Senato.

Una misura con “una componente morale ”. Così lo speaker repubblicano della Camera Mike Johnson ha definito il “grande, bellissimo disegno di legge” che il suo partito ha fatto passare proprio alla Camera e che ora attende l’approvazione del Senato. Il provvedimento ha fatto esplodere polemiche furibonde. Per finanziare i tagli alle tasse che Donald Trump ha promesso per i più ricchi, oltre che l’eliminazione delle tasse sulle mance, il disegno di legge taglia il Medicaid, l’assistenza sanitaria per adulti e bambini che vivono in condizioni di povertà, introdotta da Lyndon Johnson nel 1965 e allargata con l’ Obamacare nel 2010... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - I repubblicani Usa all’attacco di Medicaid: stretta sull’assistenza sanitaria ai poveri e ai migranti per finanziare i tagli fiscali

