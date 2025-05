I referendum sono una resa dei conti dentro il Pd L’opinione di Guandalini

In questo articolo, Guandalini analizza la questione dei cinque referendum italiani, evidenziando come essi rappresentino una resa dei conti interna al Partito Democratico. Secondo l'autore, l'assenza di una visione riformista complessiva rende questi quesiti un semplice patchwork, destinato a non risolvere le problematiche sottostanti, e si prevede una bassa affluenza alle urne.

Gli italiani non andranno a votare i cinque referendum. Presi i cinque quesiti si ha l'immagine plastica di un patchwork. Cinque tasselli che, in caso di vittoria dei sì, non risolvono nulla perché quello che manca, per ogni tema preso in esame, sono leggi, riforme complessive, da quella del lavoro a quella sull'immigrazione. Mobilitare un paese su questioni che sfiorano il tecnicismo (è la classe politica seduta in Parlamento chiamata a risolverle) quando il mondo fuori cade a pezzi, appare un dispendio di energie senza obiettivo. Diciamolo senza timori di smentita. I referendum li vediamo più una resa dei conti a sinistra...

