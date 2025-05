I Negramaro in concerto a Firenze

I Negramaro si preparano a incantare i fan con un attesissimo tour che partirà a settembre 2025, portando la loro musica nei palasport delle principali città italiane. Dopo il trionfo dell'album "Free Love," questo evento offrirà un'esperienza live imperdibile per rivedere la band sul palco e scoprire nuovi brani. Firenze sarà una delle tappe fondamentali di questo emozionante viaggio musicale.

Manca sempre meno al ritorno live dei negramaro: da settembre 2025 la band tornerà ad esibirsi nei palasport con un nuovo tour che toccherà tutte le principali città italiane. Reduci dal successo del loro ultimo album "Free Love" (Sugar), NEGRAMARO PALASPORT 2025 sarà anche l'occasione per...

