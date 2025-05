I migliori studi legali di Foggia secondo ' Il Sole 24 Ore'

L'articolo presenta i migliori studi legali di Foggia, secondo la prestigiosa selezione de "Il Sole 24 Ore". Tra i nomi di spicco figurano lo studio legale Navarra, Mennuni & Bufano, oltre agli avvocati Fabio Filograsso, Michele Guerrieri, Vincenzo Rocco, Francesca Testini e Marco Dibitonto. Scopriamo quali sono i motivi che hanno portato a questa meritevole distinzione.

Lo studio legale Navarra, lo studio legale Mennuni & Bufano Slmb, lo studio legale Fabio Filograsso e Michele Guerrieri, Slls Legal Sta Srl, gli avvocati Vincenzo Rocco e Francesca Testini e l'avvocato giuslavoratista Marco Dibitonto, sono stati inseriti nell'elenco degli studi legali che si sono...

