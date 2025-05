I miei panni li lava mamma ma il giudice respinge la richiesta del detenuto

Un detenuto di 41 anni, recluso a Spoleto, ha visto respinta la sua richiesta di far lavare i propri panni da sua madre, invocando invece l'uso della lavanderia carceraria. La Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso contro il rigetto del Tribunale di Sorveglianza, evidenziando i limiti delle richieste personali in contesti di detenzione.

“I mie panni li lava mamma”, ma per il giudice di Sorveglianza non si può: c’è la lavanderia del carcere per questo. Il detenuto, un 41enne ristretto a Spoleto, si è rivolto alla Corte di Cassazione contro il rigetto della sua istanza da parte del Tribunale di Sorveglianza in relazione “alla... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - "I miei panni li lava mamma", ma il giudice respinge la richiesta del detenuto

Approfondimenti da altre fonti

I miei panni li lava mamma, ma il giudice respinge la richiesta del detenuto. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

“Ho 22 anni e mia mamma mi lava e stira tutto. Quando le ho detto che ci avrei pensato da solo abbiamo litigato: si è offesa e mi ha dato dell’irrispettoso” - “Ho detto a mia mamma che mi piacerebbe cominciare a fare ... Ho 22 anni e so perfettamente come lavare e stirare i panni, quindi non rovinerei né i vestiti né la lavatrice”, esordisce ... 🔗Segnala ilfattoquotidiano.it

Angelina Mango, i problemi di salute curati con mamma Laura Valente e gli amici: «Mi sono messa nei miei panni» - La cantante è tornata su Instagram con una serie di nuove foto che ha accompagnato con la didascalia: «Mi sono messa nei miei panni» e subito i suoi follower hanno commentato: «Finalmente sei ... 🔗Lo riporta ilgazzettino.it

"Mamma ho perso l'aereo" 27 anni dopo, Macaulay Culkin riveste i panni di Kevin - Macaulay Culkin veste di nuovo i panni di riveste i panni di Kevin McCallister nel fortunato film "Mamma ho perso l'aereo", e lo fa girando uno spot per Google che ricrea le scene del film. 🔗Scrive gds.it

?? Mamma tutto - Iva Zanicchi ??