I miei panni li lava mamma ma il giudice respinge la richiesta del detenuto

Un detenuto di 41 anni a Spoleto ha visto respingere la sua richiesta di far lavare i propri indumenti dalla madre, dopo dichiarare: "I miei panni li lava mamma". Il giudice di Sorveglianza ha sostenuto che esiste una lavanderia all'interno del carcere, negando l'opzione della madre per la pulizia dei vestiti. La situazione solleva interrogativi sui diritti dei detenuti e sulle norme del sistema penitenziario.

"I mie panni li lava mamma", ma per il giudice di Sorveglianza non si può: c'è la lavanderia del carcere per questo. Il detenuto, un 41enne ristretto a Spoleto, si è rivolto alla Corte di Cassazione contro il rigetto della sua istanza da parte del Tribunale di Sorveglianza in relazione "alla...

