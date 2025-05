I lavori del tram arrivano all’incrocio tra il ponte Matteotti e i viali

I lavori per la realizzazione della nuova linea tramviaria di Bologna proseguono con l'apertura di un cantiere cruciale all'incrocio tra il ponte Matteotti e i viali. A partire da mercoledì 28 maggio, questo snodo strategico del traffico cittadino subirà inevitabili modifiche, suscitando preoccupazioni ma anche aspettative per un futuro di mobilità più efficiente. Ecco cosa c'è da sapere sui lavori in corso.

