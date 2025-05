I lavoratori agricoli scendono in piazza contro il caporalato

I lavoratori agricoli si mobilitano contro il caporalato, scendendo in piazza per sostenere il referendum dell'8 e 9 giugno. Riuniti davanti alla prefettura, i membri della Flai Cgil, guidati dal segretario Maurizio Marcon, chiedono maggiori diritti e condizioni di lavoro dignitose, evidenziando la necessità di combattere pratiche sfruttatrici nel settore agricolo.

I lavoratori agricoli sono scesi in piazza per protestare contro il caporalato e a sostegno del referendum dell'8 e 9 giugno. Si sono riuniti davanti alla prefettura gli iscritti alla Flai Cgil (Federazione lavoratori agro industria). Presenti anche Maurizio Marcon, segretario della Cgil... 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - I lavoratori agricoli scendono in piazza contro il caporalato

