I genitori imparano la lingua dei segni per comunicare con i figli | l' iniziativa

Presso la Scuola d’Infanzia e Primaria Paritaria “Filippo Smaldone” di Salerno, si è concluso con successo il progetto “UN PONTE VERSO IL FUTURO: INSIEME PER COMUNICARE E CRESCERE”. L'iniziativa ha visto i genitori udenti impegnarsi nell'apprendimento della Lingua dei Segni Italiana (LIS), facilitando così la comunicazione con i propri figli e contribuendo a una crescita inclusiva e consapevole.

Un'iniziativa innovativa si è conclusa con successo presso la Scuola d’Infanzia e Primaria Paritaria “Filippo Smaldone” di Salerno: il progetto “UN PONTE VERSO IL FUTURO: INSIEME PER COMUNICARE E CRESCERE”. Questo corso di Lingua dei Segni Italiana (LIS) è stato dedicato ai genitori udenti di... 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - I genitori imparano la lingua dei segni per comunicare con i figli: l'iniziativa

Le notizie più recenti da fonti esterne

Istituto Smaldone, i genitori imparano la Lingua dei Segni per comunicare con i figli -. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

La storia di Gloria, figlia di genitori sordi: “A loro devo il dono di avermi insegnato due lingue” - Come hai imparato a parlare e parallelamente ... Se tu non fossi nata in una famiglia con genitori sordi non saresti diventata un’ interprete della lingua dei segni. È come se una famiglia ... 🔗fanpage.it scrive

I bambini della Giometti imparano la lingua dei segni - Si tratta del laboratorio Lis – lingua dei segni italiana – iniziato a marzo e promosso dal Comune e dalla Commissione pari opportunità in collaborazione con l’associazione Punto Handy e l ... 🔗Lo riporta lanazione.it

A scuola corsi di lingua dei segni ai bimbi per superare ogni confine - Scandiano, l’educatrice scolastica Erika Frigieri ha importato il ‘metodo’ dalla Svezia: una via anche per migliorare l’integrazione tra i piccoli ... 🔗Secondo msn.com

Il papà è sordo, tutta la famiglia impara la lingua dei segni: Il nostro amore è senza ostacoli