I fondi tagliati alle strade provinciali e infrastrutture la Sicilia perde tre miliardi

La Sicilia è in allerta per il drastico taglio di fondi destinati alle strade provinciali e alle infrastrutture, che si traduce in una perdita di tre miliardi di euro. Sindaci e imprenditori denunciano una situazione allarmante, mentre il centrodestra, con una parte di Forza Italia in prima linea, sollecita interventi urgenti dal governo per evitare danni irreparabili al territorio.

E’ un grido d’allarme quello che arriva da sindaci e imprenditori per i fondi tagliati alle strade provinciali della Sicilia. Dalle autostrade all’alta velocità uno “scippo” da tre miliardi che spacca anche il centrodestra con appelli al governo di un’ampia frangia di Forza Italia che accusa il... 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - I fondi tagliati alle strade provinciali e infrastrutture, la Sicilia perde tre miliardi

