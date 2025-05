I fiumi per i ragazzi? Sicuri liberi dalle plastiche e da vivere

I giovani di oggi sognano fiumi sicuri e puliti, liberi dalla plastica, dove poter tornare a vivere esperienze autentiche come il nuoto e la pesca. Desiderano ridare centralità ai corsi d’acqua, trasformandoli da nemici in alleati, proprio come facevano le generazioni passate. Questo articolo esplora le loro aspirazioni e il valore dei fiumi nella vita quotidiana.

I fiumi che vogliamo sono sicuri e puliti, fiumi in cui è possibile fare il bagno e pescare. I giovanissimi hanno le idee chiare: sognano di restituire centralità al corso d'acqua, che vedono non come un nemico da temere, ma, proprio come facevano i loro nonni e bisnonni, un punto di attrazione...

